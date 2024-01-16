АСТАНА, 16 янв — ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в 2024 году планирует прокачать по своей трубопроводной системе более 70 миллионов тонн нефти, сообщил журналистам генеральный директор компании Николай Горбань. КТК нарастил отгрузки нефти до рекордного уровня в 2023 году

"В текущем году консорциум планирует удовлетворить все заявленные грузоотправителями объемы. Это более 70 миллионов тонн на 2024 год", — сказал Горбань на пресс-конференции в службе центральных коммуникаций во вторник.

По его словам, в 2023 году прокачка нефти составила 63,5 миллиона тонн, из них от казахстанских грузоотправителей поступило 56 миллионов тонн.

Согласно прогнозу компании, в 2024 году консолидированная выручка КТК возрастет до 2,5 миллиарда долларов.