2024-01-16T12:15:00+03:00
2024-01-16T12:31:23+03:00
2024-01-16T12:15:00+03:00
2024
https://1prime.ru/oil/20240116/842808338.html
КТК в 2024 году намерен прокачать более 70 миллионов тонн нефти
Нефть
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в 2024 году планирует прокачать по своей трубопроводной системе более 70 миллионов тонн нефти, сообщил журналистам генеральный директор... ПРАЙМ, 16.01.2024
нефть, энергетика, экономика, мировая экономика, новости, россия, ктк, энергетика, нефть
https://cdnn.1prime.ru/images/83247/21/832472167.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83247/21/832472167.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83247/21/832472166.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83247/21/832472166.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83247/21/832472157.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83247/21/832472157.jpg
https://1prime.ru/world/20240104/842730477.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
АСТАНА, 16 янв — ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в 2024 году планирует прокачать по своей трубопроводной системе более 70 миллионов тонн нефти, сообщил журналистам генеральный директор компании Николай Горбань.
"В текущем году консорциум планирует удовлетворить все заявленные грузоотправителями объемы. Это более 70 миллионов тонн на 2024 год", — сказал Горбань на пресс-конференции в службе центральных коммуникаций во вторник.
По его словам, в 2023 году прокачка нефти составила 63,5 миллиона тонн, из них от казахстанских грузоотправителей поступило 56 миллионов тонн.
Согласно прогнозу компании, в 2024 году консолидированная выручка КТК возрастет до 2,5 миллиарда долларов.