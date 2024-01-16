МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Министр нефти и газа Индии Хардип Пури назвал две основные проблемы, с которыми сталкивается страна при поставках нефти из России, пишет Bloomberg. Россия отсрочила выплату Индией долга по АЭС "Куданкулам"

"В случае с Россией, это вопрос ценового потолка, а так же вопрос в том, что некоторые судоходные компании попали под неблагоприятное внимание", — заявил он в ответ на вопрос, почему танкеры с российской нефтью застряли в индийских портах.

Индия ранее допустила, что рассматривает возможность закупки нефти у Ирака, Саудовской Аравии и ОАЭ в связи с проблемами с оплатой российских поставок.

В конце 2022 года страны Большой Семерки, Евросоюза, Швейцария и Австралия установили предельную стоимость российской нефти на уровне 60 долларов за баррель для сокращения доходов России, в связи с чем России пришлось перенаправить торговые потоки в Азию, включая Индию, которая стала крупнейшим покупателем российских углеводородов.