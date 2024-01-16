2024-01-16T21:37:31+03:00
2024-01-16T21:37:31+03:00
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2024
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В Индии назвали две проблемы с поставками российской нефти
Нефть
Новости
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Министр нефти и газа Индии Хардип Пури назвал две основные проблемы, с которыми сталкивается страна при поставках нефти из России, пишет Bloomberg. "В случае с Россией, это вопрос... ПРАЙМ, 16.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Министр нефти и газа Индии Хардип Пури назвал две основные проблемы, с которыми сталкивается страна при поставках нефти из России, пишет Bloomberg.
"В случае с Россией, это вопрос ценового потолка, а так же вопрос в том, что некоторые судоходные компании попали под неблагоприятное внимание", — заявил он в ответ на вопрос, почему танкеры с российской нефтью застряли в индийских портах.
Индия ранее допустила, что рассматривает возможность закупки нефти у Ирака, Саудовской Аравии и ОАЭ в связи с проблемами с оплатой российских поставок.
В конце 2022 года страны Большой Семерки, Евросоюза, Швейцария и Австралия установили предельную стоимость российской нефти на уровне 60 долларов за баррель для сокращения доходов России, в связи с чем России пришлось перенаправить торговые потоки в Азию, включая Индию, которая стала крупнейшим покупателем российских углеводородов.