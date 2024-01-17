МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. ОПЕК сохранила оценку роста мирового спроса на нефть в 2023 году, фиксируя его увеличение на 2,46 миллиона баррелей в сутки, до 102,11 миллиона баррелей в сутки, говорится в январском докладе организации. Индийские власти подтвердили цену закупок российской нефти, заявил эксперт

"Оценка роста мирового спроса на нефть в 2023 году остается неизменной по сравнению с предыдущим прогнозом в 2,5 миллиона баррелей в сутки… Также прогноз спроса для Америки за четвертый квартал 2023 года скорректирован в сторону повышения, отражая более значительный, чем ожидалось, рост спроса на нефть. Аналогичным образом прогноз для Китая и Ближнего Востока немного скорректирован в сторону повышения после данных, свидетельствующих об улучшении спроса на нефть", — сообщается в докладе.

Согласно приложенным таблицам, в 2023 году общий объем мирового спроса на нефть составил 102,11 миллиона баррелей в сутки, что на 2,46 миллиона баррелей в сутки больше, чем в предшествующем году.

В странах ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) спрос на нефть в 2023 году вырос на 90 тысяч баррелей в сутки, в среднем до 45,77 миллиона баррелей в сутки, следует из доклада. В странах, не входящих в ОЭСР, общий спрос на нефть вырос примерно на 2,37 миллиона баррелей в сутки, в среднем до 56,35 миллиона баррелей.

Мировой спрос на нефть в 2024 году, как ожидается, вырастет на 2,25 миллиона баррелей в сутки в годовом исчислении, в среднем до 104,36 миллиона баррелей нефти в сутки.

Согласно январскому прогнозу, в странах ОЭСР спрос на нефть в 2024 году вырастет на 0,26 миллиона баррелей в сутки, как ожидалось и месяцем ранее. В странах, не входящих в ОЭСР, рост прогнозируется почти на 2 миллиона баррелей в сутки, что также соответствует предыдущей оценке. Ожидается, что наибольший рост будет наблюдаться в Китае и на Ближнем Востоке.