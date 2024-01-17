МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Добыча нефти и конденсата в России в ноябре снизилась на 80 тысяч баррелей в сутки, до 10,4 миллиона баррелей в сутки, из которых 9,2 миллиона приходится на нефть и 1,2 миллиона на конденсат, сообщается в январском докладе ОПЕК. Эксперт оценил идею создания аналога ОПЕК для твердых полезных ископаемых

"Производство жидких углеводородов в России, по оценкам, снизилось примерно на 80 тысяч баррелей в сутки к прошлому месяцу, до в среднем 10,4 миллиона баррелей в сутки. В том числе 9,2 миллиона баррелей в сутки пришлось на нефть и 1,2 миллиона баррелей в сутки — на конденсат", — говорится в докладе.

Согласно данным ОПЕК, в октябре добыча нефти и конденсата Россией составила 10,48 миллиона баррелей в сутки, а в ноябре снизилась до 10,39 миллиона.

Россия в марте 2023 года начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня в 9,95 миллиона баррелей в сутки. В результате производство нефти в России должно составить 9,45 миллиона баррелей в сутки. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, Россия достигла обещанного с мая.

Добровольное сокращение действует до конца 2024 года. Вместе с РФ добровольно снижают добычу и ряд других стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию. Кроме того, Россия сокращает с августа 2023 года нефтяной экспорт. В первом месяце объем сокращений был 500 тысяч баррелей в сутки, а с сентября по декабрь он составил 300 тысяч баррелей в сутки.

По итогам ноябрьской встречи ОПЕК+ Россия продлила добровольное сокращение нефтяного экспорта на первый квартал 2024 года и углубила его до 500 тысяч баррелей в сутки, указав при этом, что 300 тысяч баррелей будет приходиться на нефть, и 200 тысяч — на нефтепродукты. Саудовская Аравия, в свою очередь, на тот же срок продлила свое сокращение добычи на 1 миллион баррелей, а еще шесть стран ОПЕК+ взяли на себя дополнительные сокращения сверх квот суммарно еще на 700 тысяч баррелей.