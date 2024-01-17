МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Россия и Казахстан договорились об увеличении объема транзита российской нефти в Китай до 10 миллионов тонн в год с 7 миллионов, соответствующий протокол изменений в соглашение о транзите нефти размещен на портале официального опубликования правовых актов. Казахстан поднял цены на транзит российской нефти

"Правительство Российской Федерации и правительство Республики Казахстан… согласились о нижеследующем:.. в абзаце втором слова "7 миллионов тонн в год" заменить словами "10 миллионов тонн в год", — говорится в документе.

Согласно седьмой статье соглашения, в которую вносятся изменения, Казахстан предоставляет возможность транзита российской нефти через свою территорию по существующим и создаваемым системам магистральных нефтепроводов, в том числе по нефтепроводу "Туймазы — Омск — Новосибирск-2" и по направлению Атасу (Казахстан) — Алашанькоу (Китай).

Кроме того, из документа следует, что Казахстан сможет ежегодно отправлять до 1 миллиона тонн нефти и стабильного газового конденсата в Павлодарский нефтехимический завод транзитом через Россию. Утвержденный объем составляет до 1 миллиона тонн. Поставки будут проходить по маршруту "Атырау — Самара — Туймазы — Омск — Новосибирск-2 — Прииртышск — ПНХЗ".

Магистральный нефтепровод "ТОН-2" проходит по территориям Казахстана и России. По казахстанскому участку протяженностью 186,25 километра осуществляются поставки нефти на Павлодарский нефтехимический завод, транзит российской нефти в КНР и Узбекистан.

Правительство России в конце 2022 года одобрило продление с Казахстаном на 10 лет, до 1 января 2034 года, соглашения о транзите через его территорию в Китай до 10 миллионов тонн российской нефти. Срок первоначального соглашения, подписанного в декабре 2013 года, завершился 1 января 2024 года. Уполномоченными организациями от российской стороны является "Роснефть", от казахстанской — "Казтрансойл".