МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Перебои поставок, связанные с напряженной ситуацией в Красном море, в кратковременной перспективе не несут в себе рисков для рынка нефти, сказал главный исполнительный директор саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco Амин Нассер. Эксперт оценил, на сколько подорожает нефть из-за ситуации в Красном море

"Если речь идет о краткосрочной перспективе, то танкеры могут быть доступны. Но в долгосрочной перспективе могут появиться проблемы. Потребуется больше танкеров, и они будут идти по более длинным маршрутам", — цитирует Нассера агентство Reuters.

Глава Saudi Aramco также ожидает нехватку предложения на нефтяном рынке после того, как потребители сократили имеющиеся запасы на 400 миллионов баррелей за последние два года. В связи с этим, по его словам, свободные мощности ОПЕК остались основным источником дополнительного предложения для удовлетворения растущего спроса. Нассер ожидает, что нефтяной спрос в следующем году составит 104 миллиона баррелей в день.

Он отметил, что не может предсказать, когда спрос на нефть достигнет пика или плато, поскольку потребление ископаемого топлива перемещается из развитых стран в развивающиеся, которые становятся богаче. Нассер при этом указал на высокий спрос со стороны Китая.

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решил приостановить перевозки через Красное море. США и Великобритания в ночь на 12 января нанесли удары по объектам хуситов, назвав это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море.