МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Министр нефти Индии Хардип Сингх Пури рассказал, почему страна покупает российскую нефть, несмотря на введенный Западом потолок цен и санкции, пишет The Times of India. В Индии назвали две проблемы с поставками российской нефти

Высокая стоимость поставок от ближневосточных поставщиков вынудила Индию диверсифицировать источники сырья, отметил министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури. По его словам, Ирак вслед за Саудовской Аравией повысил плату за поставки нефти на азиатские рынки, что сделало их сырье дороже, чем нефть из других стран. В связи с этим страна расширила закупки нефти, увеличив число поставщиков до 37 стран.

Как пишет The Times of India, что Индия наращивает импорт из России, предложившей скидки на поставки нефти после начала конфликта на Украине. Пури отметил, что до конфликта на долю России приходилось около 0,2% импорта нефти Индией, теперь Россия занимает первое место по экспорту сырья в Индию.

Индия является третьим по величине потребителем нефти в мире, импортируя почти 80% своих потребностей. За десять месяцев после начала российской спецоперации на Украине Индия сэкономила 3,6 миллиарда, закупая российскую нефть по сниженной цене.

Ранее министр нефти Хардип Сингх Пури выделил две основные проблемы, с которыми сталкивается Индия при закупке нефти из России: проблемы с проведением платежей и санкции, наложенные на российские судоходные компании.

В конце 2022 года страны Большой Семерки, Евросоюза, Швейцария и Австралия установили предельную стоимость российской нефти на уровне 60 долларов за баррель для сокращения доходов России, в связи с чем России пришлось перенаправить торговые потоки в Азию, включая Индию, которая стала крупнейшим покупателем российских углеводородов.