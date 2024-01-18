МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году на 170 тысяч баррелей в сутки, до 1,2 миллиона баррелей в сутки, теперь ожидает спрос на уровне 102,96 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада МЭА. МЭА спрогнозировало рост мировой добычи угля в 2023 году

В декабрьском докладе МЭА прогнозировало мировой спрос в 2024 году на уровне почти 102,79 миллиона баррелей в сутки. "Прогнозируется снижение темпов роста с 2,3 миллиона баррелей в сутки в 2023 году до 1,2 миллиона баррелей в сутки в 2024 году", – сказано в сообщении.

Мировой спрос на нефть в 2023 году в январском докладе оценивается в 101,72 миллиона баррелей в сутки, его рост составил 2,3 миллиона баррелей в сутки.

"В четвертом квартале 2023 рост мирового спроса на нефть замедлился до 1,7 миллиона баррелей в сутки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что значительно ниже показателя в 3,2 миллиона баррелей в сутки во втором и третьем кварталах 2023 года", – отмечается в докладе.

Оценки на 2025 год пока не приводятся.