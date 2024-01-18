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МЭА повысило прогноз роста спроса на нефть в мире
Нефть
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Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году на 170 тысяч баррелей в сутки, до 1,2 миллиона баррелей в сутки, теперь... ПРАЙМ, 18.01.2024
нефть, энергетика, новости, мир, мэа, нефть, спрос
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году на 170 тысяч баррелей в сутки, до 1,2 миллиона баррелей в сутки, теперь ожидает спрос на уровне 102,96 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада МЭА.
В декабрьском докладе МЭА прогнозировало мировой спрос в 2024 году на уровне почти 102,79 миллиона баррелей в сутки. "Прогнозируется снижение темпов роста с 2,3 миллиона баррелей в сутки в 2023 году до 1,2 миллиона баррелей в сутки в 2024 году", – сказано в сообщении.
Мировой спрос на нефть в 2023 году в январском докладе оценивается в 101,72 миллиона баррелей в сутки, его рост составил 2,3 миллиона баррелей в сутки.
"В четвертом квартале 2023 рост мирового спроса на нефть замедлился до 1,7 миллиона баррелей в сутки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что значительно ниже показателя в 3,2 миллиона баррелей в сутки во втором и третьем кварталах 2023 года", – отмечается в докладе.
Оценки на 2025 год пока не приводятся.