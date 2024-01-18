МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Добыча нефти в России в декабре 2023 года, по оценке Международного энергетического агентства (МЭА), снизилась на 20 тысяч баррелей в сутки с уровня ноября и составила 9,48 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства. В Европарламенте рассказали о "подарке" Украины для России

"Добыча нефти в России в декабре снизилась на 20 тысяч баррелей в сутки — до 9,48 миллиона баррелей в сутки", — говорится в сообщении. Согласно приложенным таблицам, в ноябре прошлого года добыча нефти в РФ составляла 9,5 миллиона баррелей в сутки, в октябре — 9,53 миллиона баррелей.

Общий объем добычи жидких углеводородов в России в декабре, по оценкам МЭА, составил 10,92 миллиона баррелей в сутки, что аналогично уровню ноября. В 2023 году средний уровень добычи жидких углеводородов в России, по оценке агентства, сократился на 130 тысяч баррелей в сутки к предыдущему году и составил 10,96 миллиона баррелей в сутки.

Россия в марте прошлого года начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня в 9,95 миллиона баррелей в сутки. Эта мера действует до конца 2024 года. Таким образом, производство нефти в России должно составить 9,45 миллиона баррелей в сутки. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, Россия достигла обещанного с мая 2023 года.

Кроме того, Россия с августа сокращает нефтяной экспорт. В первом месяце объем сокращений составлял 500 тысяч баррелей в сутки, а с сентября по декабрь — 300 тысяч баррелей в сутки. В первом квартале 2024 года Россия углубила сокращение экспорта до 500 тысяч баррелей, из которых 300 тысяч — нефть, а 200 тысяч — нефтепродукты.