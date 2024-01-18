МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в декабре увеличила экспорт нефти и нефтепродуктов от уровня ноября на 500 тысяч баррелей в сутки, до 7,8 миллиона баррелей в сутки, при этом ее выручка упала до шестимесячного минимума в 14,4 миллиарда долларов, следует из ежемесячного доклада агентства. Турецкие экспортеры могут сегодня получить переводы из РФ, сообщил источник

"Нефтяной экспорт в декабре вырос на 500 тысяч баррелей в сутки — до максимального за девять месяцев уровня в 7,8 миллиона баррелей в сутки. Поставки нефти увеличились на 240 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем, до 5 миллионов баррелей в сутки, а потоки нефтепродуктов выросли на 260 тысяч баррелей в сутки. В то же время предполагаемая экспортная выручка упала до шестимесячного минимума в 14,4 миллиарда долларов на фоне увеличения скидок на российскую нефть и снижения цен на нефть", — говорится в докладе.

Агентство отмечает, что в декабре продолжилось снижение экспортных цен на российскую нефть за счет расширения скидок к эталонным сортам "под давлением расширенного расследования Минфина США в отношении судов, их владельцев и связанных с ними трейдров, которые перевозили российскую нефть, купленную по ценам выше предельных цен G7" и снижения цен на сырье в мире. По данным агентства Argus, на которые ссылается МЭА, в декабре цена российской марки Urals составила 59,63 доллара за баррель в порту Приморска и 59,65 доллара в Новороссийске.

По данным приложенных таблиц, в ноябре суммарный доход от экспорта нефти и нефтепродуктов составил 15,8 миллиарда долларов, а в декабре он снизился до 14,4 миллиарда долларов. Таким образом, выручка от нефтяного экспорта в декабре снизилась на 1,4 миллиарда долларов.

Россия в марте начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня в 9,95 миллиона баррелей в сутки. Эта мера действует до конца 2024 года. Кроме того, Россия сокращает с августа нефтяной экспорт. В первом месяце объем сокращений был 500 тысяч баррелей в сутки, а с сентября по декабрь составлял 300 тысяч баррелей в сутки. В первом квартале 2024 года Россия углубила сокращение экспорта до 500 тысяч баррелей, из которых 300 тысяч — нефть, а 200 тысяч — нефтепродукты.

Ранее страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер РФ Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка.