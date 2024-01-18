МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило оценку по мировой добыче нефти в 2023 году: теперь фиксирует ее увеличение на 1,9 миллиона баррелей в сутки — до 102 миллионов баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства. В Индии рассказали, почему вопреки санкциям покупают российскую нефть

В прошлом месяце МЭА прогнозировало рост добычи нефти в 2023 году на 1,8 миллиона баррелей в сутки — до 101,9 миллиона баррелей в сутки.

"В 2023 году добыча нефти в мире выросла на 1,9 миллиона баррелей в сутки — до среднегодовых 102 миллионов баррелей в сутки", — говорится в январском докладе МЭА.

По мнению агентства, на показатели повлиял рост добычи в США и Иране.

В этом году МЭА прогнозирует рост добычи за счет США, Бразилии, Гайаны и Канады — на 1,5 миллиона баррелей в сутки, до нового максимума в 103,5 миллиона баррелей в сутки. Рост добычи нефти в мире, по оценке агентства, будет опережать рост мирового спроса.