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МЭА повысило оценку добычи нефти в мире в 2023 году
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Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило оценку по мировой добыче нефти в 2023 году: теперь фиксирует ее увеличение на 1,9 миллиона баррелей в сутки — до 102... ПРАЙМ, 18.01.2024
нефть, энергетика, новости, мэа, нефть, мир
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило оценку по мировой добыче нефти в 2023 году: теперь фиксирует ее увеличение на 1,9 миллиона баррелей в сутки — до 102 миллионов баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства.
В прошлом месяце МЭА прогнозировало рост добычи нефти в 2023 году на 1,8 миллиона баррелей в сутки — до 101,9 миллиона баррелей в сутки.
"В 2023 году добыча нефти в мире выросла на 1,9 миллиона баррелей в сутки — до среднегодовых 102 миллионов баррелей в сутки", — говорится в январском докладе МЭА.
По мнению агентства, на показатели повлиял рост добычи в США и Иране.
В этом году МЭА прогнозирует рост добычи за счет США, Бразилии, Гайаны и Канады — на 1,5 миллиона баррелей в сутки, до нового максимума в 103,5 миллиона баррелей в сутки. Рост добычи нефти в мире, по оценке агентства, будет опережать рост мирового спроса.