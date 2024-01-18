МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Китайские частные НПЗ нарастили закупки российской нефти из-за затянувшихся ценовых споров с Ираном, пишет Bloomberg со ссылкой на трейдеров. Экспорт российской нефти достиг максимума с марта 2023 года

По данным издания, февральская поставка в объеме 3,8 миллиона тонн была распродана за две недели. Россия снизила цены на нефть по нефтепроводу "Восточная Сибирь — Тихий океан" (ВСТО), что сделало ее более привлекательной для китайских частных нефтеперерабатывающих компаний.

Подобные компании, на долю которых приходится более четверти всех перерабатывающих мощностей страны, долгое время извлекали выгоду, покупая сырье, от которого многие отказались из-за риска санкций со стороны западных стран.

Повышение Ираном цен на свое топливо усилило привлекательность ВСТО, которое и так пользовалось спросом у китайских компаний из-за ее низкой стоимости. По данным Bloomberg, в декабре 2023 года более 90% судов с ВСТО прибыли в порты Китая.

Ранее Reuters со ссылкой на источники писало, что в начале декабря Иран сообщил о сокращении скидок для китайских покупателей до 5-6 долларов ниже стоимости барреля нефти марки Brent. В ноябре скидка составляла 10 долларов от цены Brent.