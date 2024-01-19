МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Средства радиоэлектронной борьбы в Брянской области подавили украинский беспилотник, при его уничтожении произошел сброс боеприпаса на Клинцовскую нефтебазу, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. ВСУ пора приготовиться: в Польше узнали о российской бомбе "Дрель"

По его словам, ВСУ предприняли попытку атаковать объекты на территории города Клинцы с помощью БПЛА.

"Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен средствами РЭБ Министерства обороны РФ. При уничтожении воздушной цели произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы", — написал Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, согласно предварительным данным, никто не пострадал, однако на резервуарах в обваловании началось возгорание.

Глава региона добавил, что в настоящее время на месте работают пожарно-спасательные расчеты ГУ МЧС России по Брянской области и Брянского пожарно-спасательного центра, привлечено 13 пожарных автоцистерн.

В Минобороны РФ сообщали, что средства ПВО утром в пятницу уничтожили украинский БПЛА самолетного типа над Брянской областью.