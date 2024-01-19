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В Брянской области дрон ВСУ при перехвате сбросил боеприпас на нефтебазу
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Средства радиоэлектронной борьбы в Брянской области подавили украинский беспилотник, при его уничтожении произошел сброс боеприпаса на Клинцовскую нефтебазу, сообщил губернатор... ПРАЙМ, 19.01.2024
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7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Средства радиоэлектронной борьбы в Брянской области подавили украинский беспилотник, при его уничтожении произошел сброс боеприпаса на Клинцовскую нефтебазу, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, ВСУ предприняли попытку атаковать объекты на территории города Клинцы с помощью БПЛА.
"Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен средствами РЭБ Министерства обороны РФ. При уничтожении воздушной цели произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы", — написал Богомаз в своем Telegram-канале.
По его словам, согласно предварительным данным, никто не пострадал, однако на резервуарах в обваловании началось возгорание.
Глава региона добавил, что в настоящее время на месте работают пожарно-спасательные расчеты ГУ МЧС России по Брянской области и Брянского пожарно-спасательного центра, привлечено 13 пожарных автоцистерн.
В Минобороны РФ сообщали, что средства ПВО утром в пятницу уничтожили украинский БПЛА самолетного типа над Брянской областью.