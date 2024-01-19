МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Пожару на нефтебазе в городе Клинцы в Брянской присвоили повышенный ранг сложности, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. На Западе предположили, как Россия ответит на теракты ВСУ

Ранее утром, 19 января, средства РЭБ уничтожили украинский беспилотник, однако произошел сброс боеприпаса на Клинцовскую нефтебазу

Он отметил, что над ликвидацией возгорания работают пожарно-спасательные расчеты ГУ МЧС России по Брянской области и Брянского пожарно-спасательного центра.

"Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Для тушения нефтепродуктов применяется специальное пожарно-техническое оборудование, привлечен пожарный поезд", — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Богомаз добавил, что силы и средства брянского территориального пожарно-спасательного гарнизона работают в усиленном режиме и делают все возможное для ликвидации происшествия. Кроме того, специалисты Роспотребнадзора замеряют концентрацию вредных веществ в воздухе.

Он также подчеркнул, что 32 жителя эвакуировали, подготовили пункты временного размещения.