МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Поставки нефти из Саудовской Аравии и Ирака в Европу, общий объем которых составляет почти девять миллионов баррелей, задерживаются, так как танкеры вынуждены менять маршрут из-за ситуации в Красном море, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов. В Бельгии заявили, что будут участвовать в миссии ЕС в Красном море

По данным агентства, семь судов, погрузивших ранее в этом месяце сырую нефть и нефтепродукты в портах Рас-Таннура и Эль-Джубайль в Саудовской Аравии и Басра в Ираке, "изменили курс, уплывая от Баб-эль-Мандебского пролива". Большинство судов изменили курс 12 января или позже, когда силы США и Великобритании нанесли авиаудары по позициям движения хуситов, поддерживаемого Ираном и правящего на севере и в центральной части Йемена, сообщает агентство.

Изменившие маршрут суда, как отмечается, движутся вокруг африканского мыса Доброй Надежды в обход Красного моря, в связи с чем время плавания может увеличиться более чем на две недели.

Международное энергетическое агентство (МЭА) ранее заявило, что транзит нефти вокруг африканского мыса Доброй Надежды в обход Красного моря, помимо задержки поставок, повышает риск возникновения "узких" мест, увеличения стоимости фрахта и возобновления роста инфляции.

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.

Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.

США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.