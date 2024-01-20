ПЕКИН, 20 янв — ПРАЙМ. Россия за 2023 год поставила в Китай 107,024 миллиона тонн нефти на 60,644 миллиарда долларов, сохранив лидерство среди других стран, следует из данных, опубликованных в субботу главным таможенным управлением КНР. Россия увеличила объем экспорта СПГ в Китай на 23 процента

Рост объема поставок за январь-декабрь этого года составил 24,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда Китай закупил в России 86,24 миллиона тонн нефти на 58,584 миллиарда долларов.

Отдельно в декабре Китай закупил в РФ 9,56 миллиона тонн нефти на 5,525 миллиарда долларов.

На втором месте по поставкам нефти в Китай по итогам года расположилась Саудовская Аравия — 85,95 миллиона тонн на 53,88 миллиарда долларов, на третьем — Ирак (54,79 миллиона тонн на 35,21 миллиарда долларов).