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Россия сохранила лидерство в поставках нефти в Китай
Нефть
Новости
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Россия за 2023 год поставила в Китай 107,024 миллиона тонн нефти на 60,644 миллиарда долларов, сохранив лидерство среди других стран, следует из данных, опубликованных в субботу... ПРАЙМ, 20.01.2024
нефть, энергетика, новости, россия, китай, поставки нефти
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПЕКИН, 20 янв — ПРАЙМ. Россия за 2023 год поставила в Китай 107,024 миллиона тонн нефти на 60,644 миллиарда долларов, сохранив лидерство среди других стран, следует из данных, опубликованных в субботу главным таможенным управлением КНР.
Рост объема поставок за январь-декабрь этого года составил 24,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда Китай закупил в России 86,24 миллиона тонн нефти на 58,584 миллиарда долларов.
Отдельно в декабре Китай закупил в РФ 9,56 миллиона тонн нефти на 5,525 миллиарда долларов.
На втором месте по поставкам нефти в Китай по итогам года расположилась Саудовская Аравия — 85,95 миллиона тонн на 53,88 миллиарда долларов, на третьем — Ирак (54,79 миллиона тонн на 35,21 миллиарда долларов).