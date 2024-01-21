КАИР, 21 янв — ПРАЙМ. Форс-мажор снят на крупнейшем ливийском месторождении нефти Шарара спустя более двух недель после того, как оно было заблокировано, сообщила Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC). Россия сохранила лидерство в поставках нефти в Китай

Месторождение Шарара было заблокировано группой протестующих в начале января. Активисты потребовали решения проблемы с нехваткой нефтепродуктов в регионе Феццан, расположенном на юго-западе страны, а также ремонта дорог и развития инфраструктуры области. NOC объявила форс-мажор на месторождении.

"Национальная нефтяная корпорация объявляет о снятии форс-мажора на месторождении Шарара и возобновлении добычи (нефти — ред.)", — говорится в заявлении NOC.

Блокирование нефтяных месторождений в Ливии нередко становится инструментом местных племен, на территории которых происходит добыча, для решения множества накопившихся социальных проблем.

В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое — признаваемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой — действует в Триполи. Второе — наделенное полномочиями палаты представителей — базируется в Бенгази, им после отстранения Фатхи Башаги временно руководит Усама Хаммад.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.