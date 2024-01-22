2024-01-22T13:51:42+03:00
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"Транснефть" возобновила отгрузки из порта в Усть-Луге
Нефть
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"Транснефть" с утра понедельника возобновила отгрузки нефти и нефтепродуктов из порта в Усть-Луге, сообщил РИА Новости пресс-секретарь, советник президента компании Игорь Демин... ПРАЙМ, 22.01.2024
нефть, энергетика, новости, россия, транснефть, нефть, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. "Транснефть" с утра понедельника возобновила отгрузки нефти и нефтепродуктов из порта в Усть-Луге, сообщил РИА Новости пресс-секретарь, советник президента компании Игорь Демин.
"Сегодня в Усть-Луге с 8 утра сняты ограничения на отгрузку терминала", — сказал он.
Собеседник агентства также уточнил, что в порту действует штормовое предупреждение, "но отгрузка идет по фактической погоде".
Администрация Санкт-Петербурга в пятницу сообщала, что в городе на 20 и 21 января объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за тумана и мороза.
Затем, в воскресенье, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что пожар произошел на терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга. Причиной возгорания стало внешнее воздействие, уточняла позднее компания. В результате происшествия, сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе Кингисеппского района, повреждена цистерна объемом 100 кубометров.