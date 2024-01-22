МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. "Транснефть" с утра понедельника возобновила отгрузки нефти и нефтепродуктов из порта в Усть-Луге, сообщил РИА Новости пресс-секретарь, советник президента компании Игорь Демин. На терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга произошел пожар

"Сегодня в Усть-Луге с 8 утра сняты ограничения на отгрузку терминала", — сказал он.

Собеседник агентства также уточнил, что в порту действует штормовое предупреждение, "но отгрузка идет по фактической погоде".

Администрация Санкт-Петербурга в пятницу сообщала, что в городе на 20 и 21 января объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за тумана и мороза.

Затем, в воскресенье, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что пожар произошел на терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга. Причиной возгорания стало внешнее воздействие, уточняла позднее компания. В результате происшествия, сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе Кингисеппского района, повреждена цистерна объемом 100 кубометров.