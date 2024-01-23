МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Из-за шторма и возгорания на терминале "Новатэка" в Усть-Луге поставки Россией сырой нефти в Балтийском море упали до минимума за два месяца, сообщает агентство Bloomberg. Пожар на терминале "Новатэка" в Ленобласти полностью потушен

По данным издания, Россия поставляла порядка 3,36 миллиона баррелей нефти в сутки с 24 декабря по 21 января, что на 50 тысяч баррелей меньше предусмотренного показателя. В то же время, недельный показатель снизился на 340 тысяч баррелей в сутки впервые с начала декабря 2023 года.

В качестве причин сокращения поставок агентство приводит шторм в море и пожар на терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга. В этой связи стоимость транзита российской нефти за последнюю неделю сократилась с 1,52 миллиарда долларов до 1,38 миллиарда долларов.

Ранее утром 21 января губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о возгорании на терминале энергетической компании "Новатэк". В Кингисеппском районе был введен режим повышенной готовности.

Отмечалось, что в момент возгорания в порту шел процесс погрузки на судно под флагом Панамы. Кроме того, у причала находились три крупных танкера из Бельгии, Омана и Ливии.