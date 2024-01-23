2024-01-23T14:24:00+03:00
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Bloomberg: Россия сократила транзит нефти по Балтийскому морю
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Из-за шторма и возгорания на терминале "Новатэка" в Усть-Луге поставки Россией сырой нефти в Балтийском море упали до минимума за два месяца, сообщает агентство Bloomberg. По... ПРАЙМ, 23.01.2024
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Из-за шторма и возгорания на терминале "Новатэка" в Усть-Луге поставки Россией сырой нефти в Балтийском море упали до минимума за два месяца, сообщает агентство Bloomberg.
По данным издания, Россия поставляла порядка 3,36 миллиона баррелей нефти в сутки с 24 декабря по 21 января, что на 50 тысяч баррелей меньше предусмотренного показателя. В то же время, недельный показатель снизился на 340 тысяч баррелей в сутки впервые с начала декабря 2023 года.
В качестве причин сокращения поставок агентство приводит шторм в море и пожар на терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга. В этой связи стоимость транзита российской нефти за последнюю неделю сократилась с 1,52 миллиарда долларов до 1,38 миллиарда долларов.
Ранее утром 21 января губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о возгорании на терминале энергетической компании "Новатэк". В Кингисеппском районе был введен режим повышенной готовности.
Отмечалось, что в момент возгорания в порту шел процесс погрузки на судно под флагом Панамы. Кроме того, у причала находились три крупных танкера из Бельгии, Омана и Ливии.