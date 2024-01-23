2024-01-23T17:27:32+03:00
2024-01-23T17:27:32+03:00
2024-01-23T17:27:32+03:00
2024
https://1prime.ru/oil/20240123/842872301.html
Пожар в Усть-Луге спровоцировал рост цен на нефть в Азии, пишут СМИ
Нефть
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Цены на нефть на азиатском рынке достигли трехмесячного максимума из-за опасений, связанных с пожаром на заводе "Новатэка" в Усть-Луге, сообщает агентство Bloomberg. По данным... ПРАЙМ, 23.01.2024
нефть, энергетика, новости, россия, азия, новатэк, нефть
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/29/841402982.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/29/841402982.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/29/841402981.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/29/841402981.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/29/841402969.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/29/841402969.jpg
https://1prime.ru/Financial_market/20240119/842840888.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Цены на нефть на азиатском рынке достигли трехмесячного максимума из-за опасений, связанных с пожаром на заводе "Новатэка" в Усть-Луге, сообщает агентство Bloomberg.
По данным издания, азиатские покупатели беспокоятся о поставках нефти из Европы, где уже наблюдаются проблемы из-за конфликта на Ближнем Востоке, в результате которого многие суда избегают маршрутов через Красное море.
Также отмечается проведение ремонтных работ на ряде нефтеперерабатывающих заводов на Ближнем Востоке, что задерживает поставки нефти.
Пожар на терминале "Новатэка" произошел 21 января, предприятие временно прекратило работу для оценки ущерба.
Ранее российские власти назвали этот инцидент терактом.