МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Цены на нефть на азиатском рынке достигли трехмесячного максимума из-за опасений, связанных с пожаром на заводе "Новатэка" в Усть-Луге, сообщает агентство Bloomberg. Цены на нефть поднялись на фоне напряженности на Ближнем Востоке

По данным издания, азиатские покупатели беспокоятся о поставках нефти из Европы, где уже наблюдаются проблемы из-за конфликта на Ближнем Востоке, в результате которого многие суда избегают маршрутов через Красное море.

Также отмечается проведение ремонтных работ на ряде нефтеперерабатывающих заводов на Ближнем Востоке, что задерживает поставки нефти.

Пожар на терминале "Новатэка" произошел 21 января, предприятие временно прекратило работу для оценки ущерба.

Ранее российские власти назвали этот инцидент терактом.