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2024-01-24T11:28:52+03:00
2024
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В России оценили рост запасов нефти и конденсата в 2023 году
Нефть
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Прирост запасов нефти и конденсата в России в 2023 году составил 550 миллионов тонн, природного газа — 705 миллиардов кубометров, сообщили в Государственной комиссии по запасам... ПРАЙМ, 24.01.2024
нефть, энергетика, экономика, новости, россия, нефть, конденсат
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Прирост запасов нефти и конденсата в России в 2023 году составил 550 миллионов тонн, природного газа — 705 миллиардов кубометров, сообщили в Государственной комиссии по запасам.
"Общий прирост извлекаемых запасов промышленных категорий (АВ1С1) за счет геологоразведочных работ составляет: по жидким углеводородам (нефть+конденсат) – 550 миллионов тонн; по природному газу — 705 миллиардов кубометров", — говорится в сообщении.