МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Прирост запасов нефти и конденсата в России в 2023 году составил 550 миллионов тонн, природного газа — 705 миллиардов кубометров, сообщили в Государственной комиссии по запасам. Bloomberg: Россия сократила транзит нефти по Балтийскому морю

"Общий прирост извлекаемых запасов промышленных категорий (АВ1С1) за счет геологоразведочных работ составляет: по жидким углеводородам (нефть+конденсат) – 550 миллионов тонн; по природному газу — 705 миллиардов кубометров", — говорится в сообщении.