МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Российские нефтяные компании все активнее используют Северный морской путь (Севморпуть, СМП) для поставок нефти в Азию, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. В "Росатоме" ожидают рекордный объем грузоперевозок по Севморпути

"Российские нефтедобывающие компании все активнее пользуются СМП для доставки нефти в страны Юго-Восточной Азии и Китай. Маршрут имеет критическое значение для транспортировки грузов с арктических энергетических проектов", — написал он в авторской колонке для журнала "Энергетическая политика".

Северный морской путь протяженностью более 3 тысяч морских миль (5556 километров) соединяет Баренцево море и Берингов пролив и является кратчайшим путем между Европой и Азией. Кроме того, маршрут является самым коротким морским плечом между Дальним Востоком и европейской частью России. Ожидается, что перевозки по СМП в 2024 достигнут более 72 миллионов тонн, а к 2030 году — около 194 миллионов тонн.

"По оперативным данным, в 2023 году зафиксировано незначительное снижение — менее 1% — добычи нефти и газового конденсата (порядка 530 миллионов тонн), что связано с участием нашей страны в соглашении ОПЕК+. Координация усилий нефтедобывающих стран в рамках сделки способствуют стабилизации соотношения спроса и предложения и формированию справедливой цены на нефть. На сегодняшний день действие соглашения продлено до конца текущего года", — добавил Новак.

В 2022 году Россия добыла 535 миллионов тонн нефти.

Россия в марте прошлого года начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня в 9,95 миллиона баррелей в сутки. Эта мера действует до конца 2024 года. Таким образом, производство нефти в России должно составлять 9,45 миллиона баррелей в сутки. Новак говорил, что Россия достигла обещанного с мая 2023 года.

Кроме того, Россия с августа сокращает нефтяной экспорт. В первом месяце объем сокращений составлял 500 тысяч баррелей в сутки, а с сентября по декабрь — 300 тысяч баррелей в сутки. В первом квартале 2024 года Россия углубила сокращение экспорта до 500 тысяч баррелей, из которых 300 тысяч — нефть, а 200 тысяч — нефтепродукты.