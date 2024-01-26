АЛМА-АТА, 26 янв — ПРАЙМ. Оператор магистрального нефтепровода "Казтрансойл" в наступившем году планирует осуществить транзит 550 тысяч тонн нефти из России в Узбекистан через территорию Казахстана, при том что в прошлом году было поставлено 154,3 тысячи тонн, сообщила пресс-служба компании. "Казтрансойл" раскрыл объем нефти, поставленной в Германию в 2023 году

"В 2024 году объем транзита российской нефти через территорию Республики Казахстан в Республику Узбекистан увеличится с запланированных 500 тысяч тонн до 550 тысяч тонн. В соответствии с графиком поставок нефти, утвержденным министерством энергетики Республики Казахстан, в январе АО "Казтрансойл" обеспечит поставку 25 тысяч тонн российской нефти", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что в прошлом году АО "Казтрансойл" транспортировало в Узбекистан 154,3 тысячи тонн российской нефти.

Перекачка российской нефти в Узбекистан по системе магистральных нефтепроводов "Казтрансойла" была начата в 2017 году. Объем транзита в 2017 году составил 67,9 тысячи тонн, в 2018 году – 35,8 тысячи тонн. В 2019-2022 годах транзит российской нефти через Казахстан в Узбекистан не осуществлялся.

АО "Казтрансойл" — национальный оператор магистрального нефтепровода в Казахстане. Входит в группу "Казмунайгаз". Владеет диверсифицированной сетью магистральных нефтепроводов протяженностью 5,4 тысячи километров.