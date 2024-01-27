2024-01-27T11:54:19+03:00
2024-01-27T11:54:19+03:00
2024-01-27T11:54:19+03:00
2024
https://1prime.ru/oil/20240127/842907864.html
Дюков отметил небольшой профицит нефти на мировом рынке
Нефть
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Небольшой профицит нефти на мировом рынке наблюдается в данный момент, сообщил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков. "Небольшой профицит", — ответил Дюков на вопрос о... ПРАЙМ, 27.01.2024
нефть, энергетика, новости, россия, "газпром нефть", мировой нефтяной рынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 27 — ПРАЙМ. Небольшой профицит нефти на мировом рынке наблюдается в данный момент, сообщил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков.
"Небольшой профицит", — ответил Дюков на вопрос о том, какая сейчас ситуация на мировом рынке нефти.