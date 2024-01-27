МОСКВА, 27 — ПРАЙМ. Небольшой профицит нефти на мировом рынке наблюдается в данный момент, сообщил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков. В России оценили стоимость импортозамещения в нефтяной отрасли

"Небольшой профицит", — ответил Дюков на вопрос о том, какая сейчас ситуация на мировом рынке нефти.