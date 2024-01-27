МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Заката нефтяного рынка пока не будет: мировой спрос на нефть продолжит расти, об этом говорят многие фундаментальные факторы, считает глава "Газпром нефти" Александр Дюков. Дюков отметил небольшой профицит нефти на мировом рынке

Дюков в своем выступлении на Дне энергетики на выставке "Россия" отметил, что нефтяная отрасль очень важна для современной мировой экономики.

"Безусловно многие фундаментальные факторы говорят о том, что спрос на нефть продолжит расти: об этом говорит рост населения планеты, рост экономики, прежде всего азиатской, безусловно, мы видим рост спроса со стороны нефтехимии, растет потребность в авиакеросине", — пояснил Дюков.

Он отметил, что есть разные прогнозы о спросе на нефть, например, некоторые аналитики говорят о скором закате нефтяного рынка. "Этим прогнозам уже не один год. Уже в 2020 году ряд аналитиков говорили, что пик потребления уже пройден и дальше оно будет только снижаться. Но прошло 4 года — и мы видим, что рынок восстановился, потребление растет", — подчеркнул глава компании.

Также многие аналитики уверенно говорят, отметил Дюков, что достижение пика потребления, если и произойдет, то не раньше следующего десятилетия. "В принципе, скорее всего, это консервативный прогноз", — прокомментировал он.