ВАШИНГТОН, 29 янв — ПРАЙМ. Министерство энергетики США заключило контракты на 242,2 миллиона долларов для пополнения стратегического нефтяного резерва страны общим объемом 3,1 миллиона баррелей, следует из опубликованного документа ведомства. Венгрия попросила Украину сохранить транзит российской нефти

"По состоянию на 29 января 2024 года следующие контракты на закупку 3,1 миллиона баррелей на общую сумму 242,2 миллиона долларов были финализированы", — указано в документе.

Как уточняется, миллион баррелей для стратегического резерва поставит компания Sunoco Partners, 800 тысяч баррелей — Macquarie Commodities, 700 тысяч баррелей — ExxonMobil, а 600 тысяч баррелей — Phillips 66.

Ранее минэнерго объявило о намерении закупить сырую нефть для пополнения своего стратегического резерва с поставкой в течение мая 2024 года.

Стратегический резерв нефти США за неделю, завершившуюся 19 января, увеличился на 0,9 миллиона баррелей — до 356,51 миллиона баррелей, но по-прежнему остается на минимумах с 1983 года.

Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 по начало прошлого года. В период с января по март 2023 года показатель не менялся, а затем вновь начал сокращаться. Первый за последнее время рост стратегического резерва за неделю наблюдался в начале июля прошлого года, однако составил всего тысячу баррелей.

В 2022 году президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости.