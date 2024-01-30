2024-01-30T09:39:35+03:00
2024-01-30T09:39:35+03:00
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2024
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Saudi Aramco не будет увеличивать мощность нефтедобычи
Нефть
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Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco после получения директивы от министерства энергетики страны будет удерживать мощность нефтедобычи на уровне 12 миллионов... ПРАЙМ, 30.01.2024
нефть, энергетика, новости, саудовская аравия, нефтедобыча, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco после получения директивы от министерства энергетики страны будет удерживать мощность нефтедобычи на уровне 12 миллионов баррелей в сутки, не будет увеличивать ее до плановых 13 миллионов к 2027 году, сообщила компания в релизе.
Ранее компания объявляла, что планирует увеличить мощности по добыче нефти с 12 миллионов баррелей в сутки до 13 миллионов к 2027 году.
"Aramco объявляет о получении директивы от министерства энергетики о сохранении максимальной удерживаемой мощности на уровне в 12 миллионов баррелей в сутки и отказе от дальнейшего увеличения мощности до 13 миллионов баррелей в сутки", — говорится в релизе.
Компания также отмечает, что обновит свои прогнозы по капитальным затратам, когда в марте будут объявлены финрезультаты за 2023 год.
Saudi Aramco — национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.