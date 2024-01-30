МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco после получения директивы от министерства энергетики страны будет удерживать мощность нефтедобычи на уровне 12 миллионов баррелей в сутки, не будет увеличивать ее до плановых 13 миллионов к 2027 году, сообщила компания в релизе. Saudi Aramco снизила цены на нефть для Азии до минимума за два года

Ранее компания объявляла, что планирует увеличить мощности по добыче нефти с 12 миллионов баррелей в сутки до 13 миллионов к 2027 году.

"Aramco объявляет о получении директивы от министерства энергетики о сохранении максимальной удерживаемой мощности на уровне в 12 миллионов баррелей в сутки и отказе от дальнейшего увеличения мощности до 13 миллионов баррелей в сутки", — говорится в релизе.

Компания также отмечает, что обновит свои прогнозы по капитальным затратам, когда в марте будут объявлены финрезультаты за 2023 год.

Saudi Aramco — национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.