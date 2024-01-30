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2024
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МВФ спрогнозировал снижение цен на нефть
Нефть
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Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует снижение цен на нефть в мире на 2,3% в 2024 году и на 4,8% в 2025 году, следует из опубликованного доклада организации. Согласно... ПРАЙМ, 30.01.2024
нефть, энергетика, экономика, новости, мир, мвф, нефть
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 30 янв — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует снижение цен на нефть в мире на 2,3% в 2024 году и на 4,8% в 2025 году, следует из опубликованного доклада организации.
Согласно представленным табличным значениям, после снижения нефтяных цен на 16% в 2023 году, в ближайшие два года они сократятся на 2,3% и 4,8% соответственно.
В денежном выражении МВФ ожидает, что средняя предполагаемая цена на нефть в составит 79,1 доллара за баррель в 2024 году и 75,31 доллара в 2025 году.
Как поясняется в докладе, при расчете цены на мировом рынке фонд исходит из простого среднего значения стоимости нефти сортов Brent, Dubai Fateh и WTI.