МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Спрос на нефть в мире в 2024 году будет зависеть от роста мировой экономики, по консенсусу экспертов он вырастет примерно на 2 миллиона баррелей в сутки, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Новак раскрыл, что лучше для рынка нефти

"Во многом (мировой спрос на нефть — ред.) будет зависеть от роста мировой экономики. На сегодняшний день есть разные оценки у экспертов, они меняются в течение года, ежеквартально. Соответственно, я видел тоже разные экспертные оценки: и ОПЕК, и других энергетических агентств. Консенсус — около 2 миллионов баррелей в сутки будет увеличение спроса в 2024 году", — сказал вице-премьер.

По последней оценке ОПЕК, опубликованной в январе, мировой спрос на нефть в 2024 году, как ожидается, вырастет на 2,25 миллиона баррелей в сутки в годовом исчислении, в среднем до 104,36 миллиона баррелей нефти в сутки.

А, например, по прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), рост мирового спроса в 2024 году составит 1,2 миллиона баррелей в сутки, до уровня 102,96 миллиона баррелей в сутки.