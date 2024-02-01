2024-02-01T15:10:49+03:00
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2024-02-01T15:10:49+03:00
2024
https://1prime.ru/oil/20240201/842959126.html
Цены на нефть подросли на новостях о заседании ОПЕК+
Нефть
Новости
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. Цены на нефть немного выросли после сообщений источников в ОПЕК+ о том, что вопросы изменения объемов добычи не были включены в повестку заседания министров в четверг. В 11.14... ПРАЙМ, 01.02.2024
нефть, энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, нефть, опек
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Цены на нефть немного выросли после сообщений источников в ОПЕК+ о том, что вопросы изменения объемов добычи не были включены в повестку заседания министров в четверг.
В 11.14 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent торговались с повышением на 67 центов, по 81,22 доллара за баррель, а контракты на WTI — с повышением на 66 центов, по 76,51 доллара за баррель.
Поддержку котировкам нефти ранее в четверг оказывали сигналы Федеральной резервной системы о возможном переходе к понижению процентных ставок.