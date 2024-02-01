МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Цены на нефть немного выросли после сообщений источников в ОПЕК+ о том, что вопросы изменения объемов добычи не были включены в повестку заседания министров в четверг.

В 11.14 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent торговались с повышением на 67 центов, по 81,22 доллара за баррель, а контракты на WTI — с повышением на 66 центов, по 76,51 доллара за баррель.

Поддержку котировкам нефти ранее в четверг оказывали сигналы Федеральной резервной системы о возможном переходе к понижению процентных ставок.