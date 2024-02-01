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https://1prime.ru/oil/20240201/842959651.html
Новак рассказал о договоренностях министров ОПЕК+ по рынку нефти
Нефть
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Министры ОПЕК+ договорились дальше внимательно следить за ситуацией на мировом рынке нефти, на сегодняшний день она стабильна, но при необходимости дополнительные решения по... ПРАЙМ, 01.02.2024
нефть, энергетика, новости, александр новак, опек, рынок нефти
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Министры ОПЕК+ договорились дальше внимательно следить за ситуацией на мировом рынке нефти, на сегодняшний день она стабильна, но при необходимости дополнительные решения по сделке могут приниматься в любую сторону, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Договорились о том, что внимательно продолжим мониторить исполнение взятых на себя обязательств странами, входящими в ОПЕК+. Также была рассмотрена ситуация на рынке, договорились внимательно следить. Сегодня ситуация стабильна, будем продолжать мониторить, при необходимости принимать дополнительные решения, которые должны стабилизировать рынок", — сказал Новак в эфире телеканала "Россия 24".
"Мы будем внимательно следить за ситуацией на рынке, в случае необходимости дополнительные решения могут приниматься в любой момент — как в одну сторону, так и в другую", — добавил он.