МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Министры ОПЕК+ договорились дальше внимательно следить за ситуацией на мировом рынке нефти, на сегодняшний день она стабильна, но при необходимости дополнительные решения по сделке могут приниматься в любую сторону, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Новак спрогнозировал рост мирового спроса на нефть в 2024 году

"Договорились о том, что внимательно продолжим мониторить исполнение взятых на себя обязательств странами, входящими в ОПЕК+. Также была рассмотрена ситуация на рынке, договорились внимательно следить. Сегодня ситуация стабильна, будем продолжать мониторить, при необходимости принимать дополнительные решения, которые должны стабилизировать рынок", — сказал Новак в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы будем внимательно следить за ситуацией на рынке, в случае необходимости дополнительные решения могут приниматься в любой момент — как в одну сторону, так и в другую", — добавил он.