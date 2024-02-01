НЬЮ-ДЕЛИ, 1 фев — ПРАЙМ. Индия второй месяц подряд сокращает поставки сырой нефти из России до рекордного за год минимума на фоне усиления западного санкционного давления, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные отслеживания поставок. Новак спрогнозировал рост мирового спроса на нефть в 2024 году

"Сокращение скидок на российскую нефть по сравнению с ближневосточной, недавние санкции США в отношении судовладельцев, перевозящих российскую нефть по ценам, превышающим предельные, и растущие премии за перевозку танкеров в результате нападений в Красном море сделали российскую нефть менее привлекательной для индийских нефтеперерабатывающих заводов в последние месяцы", — заявила руководитель аналитического отдела APAC в Vortexa Серена Хуан.

Сообщается, что Индия сократила ввоз российского энергоресурса на 4,2%, до 1,3 миллиона баррелей в сутки, напротив, нарастив импорт иракской нефти в целях компенсации.

Она также добавила, что поставки российской нефти в Индию в течение последующих месяцев могут продолжить падать.

После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.