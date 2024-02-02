ВАШИНГТОН, 2 фев — ПРАЙМ. Нефтяные санкции, которые администрация президента США Джо Байдена ввела против России, не работают, заявил глава Американского института нефти (API), объединяющего 600 компаний нефтегазового сектора страны, Майк Соммерс. США раскрыли, как сами использовали "лазейку" в санкциях на нефть

"Уже доказано, что они не работают", — сообщил он в интервью агентству S&P Global, комментируя американские санкции против РФ.

По словам Соммерса, который ранее был советником бывшего президента США Джорджа Буша, усилия нынешней администрации Белого дом по ограничению нефтяных доходов Москвы, которые изначально преподносились как "благие намерения", "в конечном счете показали свою безрезультатность".

Соммерс также добавил, что нефтяные санкции в отношении России оказывают давление на собственный энергетический сектор США.

Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля 2023 года поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.