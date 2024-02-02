ВАШИНГТОН, 2 фев — ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена пытается всеми способами сократить добычу энергоносителей в стране, считает глава Американского института нефти (API), объединяющего 600 компаний нефтегазового сектора страны, Майк Соммерс. Глава API оценил эффективность нефтяных санкций США против России

"Я думаю, их фокус нацелен на стремление сократить производство в США любым возможным способом", — сообщил он в интервью агентству S&P Global, комментируя энергетическую политику Белого дома на фоне приостановки выдачи новых лицензий на экспорт СПГ.

Соммерс отметил, что данное решение подрывает активность в энергетической отрасли США и может сказаться также на уровнях добычи нефти.

"Они отрезали доступ к порядка полумиллиона акров национального нефтяного резерва в Аляске, что является еще одним шагом (по сокращению добычи — ред.)", — добавил он.

Кроме того, по словам главы нефтегазового объединения, все увеличения нефтедобычи при Байдене, которые удалось осуществить компаниям в США, были сделаны благодаря сданным участкам в аренду еще при предыдущей администрации.

"Я беспокоюсь о долгосрочном производстве", — указал Соммерс, подчеркнув, что четверть всех энергоносителей в США добывается в федеральных землях и водах.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что США приостановят процесс одобрения новых контрактов на экспорт СПГ за рубеж из-за ситуации с изменением климата. Соответствующий шаг вызвал критику в том числе со стороны республиканского лагеря. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон сказал, что решение Байдена "усиливает Россию" и вынуждает Европу полагаться на ее экспорт.

Поставки газа в Германию стали существенно затруднены после прошлогодних терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2". В ноябре глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил, что Россия сама не "закрывала" западное направление поставок энергоносителей и остается надежным поставщиком газа даже в нынешних тяжелых условиях. В свою очередь, вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек недавно признал, что экономика ФРГ стала менее конкурентоспособной из-за прекращения закупок российского газа, но возложил ответственность за разрыв энергетического сотрудничества на Москву.

ПОСЛЕДСТВИЯ ОТКАЗА ОТ РОССИЙСКОЙ НЕФТИ

Нефтеперерабатывающим предприятиям США приходится закупать нефть из Венесуэлы для насыщения рынка из-за добровольного отказа Вашингтона от поставок энергоносителей из России, заявил Соммерс.

"Мы добровольно отказались от российской нефти… нам нужно откуда-то ее получать, поэтому американские нефтеперерабатывающие заводы снова начали смотреть в сторону венесуэльского производства", — сообщил он.

По словам Соммерса, который ранее был советником бывшего президента США Джорджа Буша, американские НПЗ останутся в зависимости от импортируемой тяжелой нефти, поскольку действующая инфраструктура по ее переработке первоначально создавалась под подобные виды энергоносителей.

"Если бы они не получали ее из Венесуэлы, то брали бы из Мексики или из Саудовской Аравии, или откуда-нибудь еще", — добавил он.

По его оценке, американские нефтепереработчики ищут нефть по всему миру, чтобы ее можно было перерабатывать на территории США.

Как указал Соммерс, последний раз НПЗ в США строился в 1976 году и в настоящее время компаниям очень тяжело получить разрешения не только на строительство новых объектов, но и на переоборудование действующих, общее число которых составляет 134 предприятия.

"С учетом роста спроса на бензин, я не думаю, что будет хорошо, если какое-либо из них закроется", — добавил он.

НИЗКИЙ НЕФТЯНОЙ РЕЗЕРВ

Уровень стратегического нефтяного резерва США должен быть больше, учитывая текущую нестабильность в мире, считает Соммерс.

"Принимая во внимание всю волатильность в мире, мы предпочли бы оказаться в ситуации с большими объемами нефти в стратегическом резерве. Нам она может понадобиться с учетом сегодняшних геополитических рисков", — сообщил он.

Соммерс также указал на то, что министерство энергетики США "довольно медленно" пополняет запасы стратегического нефтяного резерва, который сохраняется на исторических минимумах даже ниже, чем в 1983 году. "Но в 1983 году мы использовали на 20% меньше нефти", — указал он.

Глава Американского института нефти также выразил надежду, что администрация президента США Джо Байдена не будет и дальше использовать стратегический резерв для управления ценами.

"Стратегический нефтяной резерв предназначался в качестве амортизатора больших геополитических событий, а не для внутренних политических", — подчеркнул он.

Стратегический резерв нефти США за неделю, завершившуюся 19 января, увеличился на 0,9 миллиона баррелей — до 356,51 миллиона баррелей, но по-прежнему остается на минимумах с 1983 года.

Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 по начало прошлого года. В период с января по март 2023 года показатель не менялся, а затем вновь начал сокращаться. Первый за последнее время рост стратегического резерва за неделю наблюдался в начале июля прошлого года, однако составил всего 1 тысячу баррелей.

В 2022 году президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резервасуммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости.