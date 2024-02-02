МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. В 2023 году темпы добычи нефти в США удивили трейдеров и аналитиков, а также оказали давление на цены, вынудив ОПЕК+ ограничить добычу, пишет Bloomberg. Новак рассказал о договоренностях министров ОПЕК+ по рынку нефти

По данным издания, нефтедобывающая компания Chevron Corp. наращивает добычу нефти в Пермском нефтегазоносном бассейне (Северная Америка), поставив перед собой амбициозную цель увеличить добычу на 10% в этом году, что позволит компании выйти на уровень добычи в размере одного миллиона баррелей в сутки к 2025 году.

"Мы работаем в лучшем районе Пермского бассейна, наш рост отражает наш уровень активности и активность наших партнеров", — сообщил финансовый директор компании Пьер Бребер. В издании отметили, что ежегодный прирост объемов добычи Chevron примерно вдвое выше, чем у большинства нефтедобывающих компаний.

Вторая по величине нефтедобывающая компания США отмечала, что добыча в Пермском бассейне немного снизится в первой половине года, а затем ускорится до ежедневного эквивалента в 900 000 баррелей в сутки к декабрю и до одного миллиона баррелей в сутки к 2025 году.

Пермский бассейн — крупный нефтегазоносный бассейн осадочного типа в США. Расположен на территории западного Техаса и на юго-востоке штата Нью-Мексико.