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Америка нашла управу на ОПЕК+: нефти станет еще больше
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В 2023 году темпы добычи нефти в США удивили трейдеров и аналитиков, а также оказали давление на цены, вынудив ОПЕК+ ограничить добычу, пишет Bloomberg. По данным издания,... ПРАЙМ, 02.02.2024
нефть, энергетика, новости, нефть, сша, опек
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. В 2023 году темпы добычи нефти в США удивили трейдеров и аналитиков, а также оказали давление на цены, вынудив ОПЕК+ ограничить добычу, пишет Bloomberg.
По данным издания, нефтедобывающая компания Chevron Corp. наращивает добычу нефти в Пермском нефтегазоносном бассейне (Северная Америка), поставив перед собой амбициозную цель увеличить добычу на 10% в этом году, что позволит компании выйти на уровень добычи в размере одного миллиона баррелей в сутки к 2025 году.
"Мы работаем в лучшем районе Пермского бассейна, наш рост отражает наш уровень активности и активность наших партнеров", — сообщил финансовый директор компании Пьер Бребер. В издании отметили, что ежегодный прирост объемов добычи Chevron примерно вдвое выше, чем у большинства нефтедобывающих компаний.
Вторая по величине нефтедобывающая компания США отмечала, что добыча в Пермском бассейне немного снизится в первой половине года, а затем ускорится до ежедневного эквивалента в 900 000 баррелей в сутки к декабрю и до одного миллиона баррелей в сутки к 2025 году.
Пермский бассейн — крупный нефтегазоносный бассейн осадочного типа в США. Расположен на территории западного Техаса и на юго-востоке штата Нью-Мексико.