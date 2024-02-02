МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Решение Saudi Aramco отказаться от наращивания нефтедобычи снизит мировые резервы в среднесрочной перспективе, считает международное рейтинговое агентство Fitch Ratings. Америка нашла управу на ОПЕК+: нефти станет еще больше

"Решение Саудовской Аравии остановить максимальное устойчивое увеличение мощностей Saudi Aramco приведет к сокращению глобального "буфера" предложения, доступного для поглощения шоков со стороны предложения или роста спроса в среднесрочной перспективе… Это не сразу повлияет на физический рынок нефти", — говорится в сообщении агентства.

Во вторник Saudi Aramco сообщила, что после получения директивы от министерства энергетики страны будет сохранять максимальную удерживаемую мощность нефтедобычи на уровне 12 миллионов баррелей в сутки и не будет увеличивать ее до плановых 13 миллионов к 2027 году.

Агентство отмечает, что компания в связи с этим решением может сократить запланированные капитальные затраты. Это, по словам аналитиков, поддержало бы выплаты дивидендов, поступающих в основном правительству, которые могут быть реинвестированы в ненефтяные секторы. Но это существенно не повлияет на кредитоспособность и финансовое положение Саудовской Аравии или Saudi Aramco, поясняет Fitch.

"Однако изменение инвестиционной стратегии в нефтяной отрасли посылает рынку сигнал о том, что ему не следует чрезмерно полагаться на Саудовскую Аравию в поглощении любого будущего увеличения потребления или перебоев в поставках. Это решение может способствовать ужесточению ситуации на нефтяном рынке, если мировое потребление нефти сильно вырастет к концу 2030 года, а переход к энергетике будет происходить медленно", — добавляет Fitch.