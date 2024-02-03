2024-02-03T06:29:00+03:00
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В Волгограде произошло возгорание нефтепродуктов
Нефть
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Пожар произошел в в Красноармейском районе Волгограде, на площади 300 квадратных метров горят нефтепродукты, предварительно, погибших и пострадавших нет, сообщили журналистам в... ПРАЙМ, 03.02.2024
нефть, энергетика, новости, бензин, чп, пожар, волгоград, нефтепродукты, мчс россии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВОЛГОГРАД, 3 фев — ПРАЙМ. Пожар произошел в в Красноармейском районе Волгограде, на площади 300 квадратных метров горят нефтепродукты, предварительно, погибших и пострадавших нет, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по Волгоградской области.
По данным ведомства, сообщение о пожаре в Красноармейском районе Волгограда поступило в 4.42.
"По прибытии первых пожарно-спасательных расчетов установлено, что происходит горение розлива нефтепродукта на площади 300 квадратных метров. На месте работаю пожарно-спасательные расчеты Волгоградского пожарно-спасательного гарнизона. Предварительно, погибших и пострадавших нет. Причина устанавливается", — говорится в сообщении МЧС.
В 6.57 возгорание было локализовано на площади 100 квадратных метров.