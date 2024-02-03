ВОЛГОГРАД, 3 фев — ПРАЙМ. Пожар произошел в в Красноармейском районе Волгограде, на площади 300 квадратных метров горят нефтепродукты, предварительно, погибших и пострадавших нет, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по Волгоградской области. В подмосковном Пушкино потушили крупный пожар

По данным ведомства, сообщение о пожаре в Красноармейском районе Волгограда поступило в 4.42.

"По прибытии первых пожарно-спасательных расчетов установлено, что происходит горение розлива нефтепродукта на площади 300 квадратных метров. На месте работаю пожарно-спасательные расчеты Волгоградского пожарно-спасательного гарнизона. Предварительно, погибших и пострадавших нет. Причина устанавливается", — говорится в сообщении МЧС.

В 6.57 возгорание было локализовано на площади 100 квадратных метров.