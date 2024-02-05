МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Соединенные Штаты Америки на фоне сокращения поставок из России за неполный 2023 год импортировали из Венесуэлы нефти на рекордную сумму с 2018 года — более 2,5 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных американской статслужбы. В Венесуэле выразили надежду на вступление в БРИКС во время саммита

Ранее в феврале глава Американского института нефти (API), объединяющего 600 компаний нефтегазового сектора страны, Майк Соммерс заявил, что нефтеперерабатывающим предприятиям США приходится закупать нефть из Венесуэлы для насыщения рынка из-за добровольного отказа Вашингтона от поставок энергоносителей из России.

Так, по итогам 11 месяцев 2023 года США купили у Венесуэлы нефти на общую сумму более 2,5 миллиарда долларов. Это 0,15% от всего импорта нефти американцами с января по ноябрь 2023 года. Предыдущий максимум по объему поставок из южноамериканской страны был в 2018 году — почти 7,6 миллиарда долларов.

При этом с момента предыдущего максимума примерно на четыре года — с августа 2019 года и до начала 2023 года — поставки венесуэльского сырья нельзя было назвать регулярными. США покупали нефть у Венесуэлы лишь по несколько раз в год, а в 2021 году и вовсе от нее отказались. А вот в 2023 году покупки вновь стали происходить ежемесячно. Больше всего за прошлый год нефти было куплено в октябре — почти на 382 миллиона долларов. Предыдущий месячный максимум был зарегистрирован в январе 2019 года — 720 миллионов долларов.

В то же время поставки "черного золота" из России, которые раньше были регулярными, прекратились с мая 2022 года. Импорт нефти из РФ США возобновили только в конце 2023 года, купив в октябре сырья на 2,7 миллиона долларов, а ноябре — более чем на 749 тысяч долларов.