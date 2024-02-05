МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Цены на нефть в понедельник повысились в Азии, восстановившись после резкого падения на предыдущей неделе. Поддержку котировкам оказали намерения Вашингтона продолжать наносить удары по объектам поддерживаемых Ираном группировок на Ближнем Востоке, а также сообщения об атаке дронов на один из крупнейших российских НПЗ.

По состоянию на 05.11 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 36 центов, или 0,5%, до 77,69 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI прибавили 25 центов, или 0,4%, и торговались по 72,53 доллара за баррель.

Оба контракта упали почти на 7% по итогам предыдущей недели, причем в пятницу они потеряли 2%. Более сильные, чем ожидалось, данные США по занятости просигнализировали о том, что снижение ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы начнется позднее, чем ожидалось. Кроме того, понижению котировок способствовал прогресс в переговорах между Израилем и группировкой ХАМАС.

"Надежды на прекращение огня спровоцировали некоторое снижение (котировок), — пишут аналитики ING. — Однако пока нельзя с уверенностью утверждать, что перемирие произойдет в ближайшее время".

Вероятность дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке вызывает опасения у инвесторов. Вашингтон просигнализировал о намерении продолжать наносить удары по объектам в этом регионе в ответ на нападение на военные силы США в Иордании.

Власти США продолжают атаковать объекты повстанцев-хуситов в Йемене: в субботу было нанесено 36 ударов. Нападения же хуситов на суда в Красном море создают препятствия для международных поставок нефти. Впрочем, это не оказывает сильного влияния на предложение на мировом рынке.

"Учитывая, что США избегают прямых столкновений с Ираном, доминирующее влияние на рынок будут оказывать переговоры Израиля и ХАМАС, а напряженность на Ближнем Востоке снизится", — полагает аналитик Commonwealth Bank Вивек Дхар.

"Рынок нефти отреагирует дальнейшим уменьшением премии за риск, связанный с нарушением ближневосточных поставок", — сказал он, добавив, что это удержит фьючерсы на нефть Brent ниже 80 долларов за баррель.

В то же время в субботу появились сообщения о том, что один из крупнейших российских НПЗ подвергся атаке дронов, и это затормозило экспорт нафты. Владельцем этого объекта мощностью 300 000 баррелей в день является компания "ЛУКОЙЛ". Волгоградский НПЗ продолжает свою деятельность в штатном режиме, сообщили позднее представители компании.

В США в пятницу было восстановлено энергоснабжение одного из НПЗ, принадлежащего компании BP, однако информации о сроках возобновления работы этого завода мощностью 435 000 баррелей в день пока что нет.