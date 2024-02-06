МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Проект "Роснефти" "Восток Ойл" может быть интересен индийским партнерам, но препятствием является его дороговизна, которая была бы приемлема для Индии только при наличии долгосрочных поставок нефти из РФ в эту страну, а их пока нет, заявил РИА Новости управляющий директор "Русэнергопроекта" Максим Канищев. Reuters: российская нефть перестала быть привлекательной для Индии

Он напомнил, что спрос на нефть в Индии, по прогнозам аналитиков, будет расти на 3,5% ежегодно в ближайшие 2-3 года по мере восстановления экономики после пандемии и расширения транспортного сектора. По словам Канищева, проект "Восток Ойл" увеличил бы предложение нефти и сделал индийский рынок более доступным, поскольку планируется для доставки нефти в Азию использовать Северный морской путь.

"Индия может быть заинтересована в присоединении к проекту "Восток Ойл", поскольку она уже инвестировала в некоторые российские нефтегазовые активы, такие как проект "Сахалин-1" и Ванкорский кластер, но препятствующим фактором является огромная стоимость этого проекта, обоснованная только в случае долгосрочных контрактов, а как мы видим, сейчас нет долгосрочных контрактов между странами", — прокомментировал Канищев.

Отсутствие долгосрочных контрактов эксперт связывает с "туманным будущим" индийского рынка. По его словам, если российские поставки в Европу возобновятся, они будут потенциально более выгодными, чем в Индию. "Это является некой проблемой в переговорах на многолетние контракты", — добавил он.

Кроме того, комфортная для Индии скидка на российскую нефть зависит от многих факторов, таких как качество, транспортировка, спрос и конкуренция, отметил Канищев. "Россия может продолжать предоставлять скидки Индии, чтобы сохранить свою долю на рынке, но у нее есть и другие покупатели, такие как Китай, Турция, могут появиться (или вернуться) другие. В целом для России Индия — удобный и выгодный регион для поставок нефти, поскольку он обладает богатыми ресурсами, стратегическим расположением и растущим спросом", — заключил Канищев.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе своего выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме в 2022 году в Баку пригласил дружественные страны участвовать в проекте "Восток Ойл", который обеспечит потребности в нефти рынков Юго-Восточной Азии, Индии и Китая. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщал в декабре 2023 года, что Россия представила проект китайским партнерам, сейчас они его изучают.

Участниками проекта, помимо "Роснефти" с долей в 85%, также являются гонконгский трейдер Nord Axis Limited (10%) и эмиратская Fossil Trading, FZCO (5%).