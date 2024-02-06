МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Объемы поставок нефти из России в Индию, вероятно, в ближайшие годы сохранятся на текущем уровне, но в долгосрочной перспективе они смогут увеличиться, что не потребует существенного расширения экспортной инфраструктуры, заявил РИА Новости директор центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Александр Амирагян. В Индии ожидают увеличения объема торговли с Россией в 2024 году

Он напомнил, что Индия за прошедшие два года стала вторым крупнейшим покупателем российской нефти — в 2023 году более половины суммарных морских поставок были направлены из России в эту страну. Оперативное перенаправление поставок из Европы в Индию стало возможным за счет предоставления скидок на Urals по сравнению с другими марками нефти, от чего выиграли индийские потребители. Однако в конце 2023 года дисконт снизился до уровня менее 5 долларов за баррель, что вызвало частичную переориентацию индийских потребителей на иных поставщиков и сократило объемы закупок российской нефти, добавил Амирагян.

"В ближайшие годы можно ожидать сохранения достигнутых объемов поставок нефти из России в Индию. Объем поставок будет зависеть от возможностей российских компаний по сбыту продукции на прочих рынках, а также поведением других крупных поставщиков нефти на индийский рынок – прежде всего стран Ближнего Востока. Однако можно ожидать, что взаимодействие стран-экспортеров в рамках ОПЕК+ исключит жесткую ценовую конкуренцию и борьбу за рынки сбыта, а интересы России с точки зрения обеспечения поставок будут учтены", — сказал эксперт.

При этом, отметил он, до 2040 года в Индии прогнозируется удвоение спроса на нефть, который будет обеспечен приростом импорта до 200-250 миллионов тонн в год.

"Данная величина сравнима с текущим суммарным объемом экспорта нефти из России, что открывает хорошие возможности для наращивания поставок на индийский рынок. При этом существенного расширения экспортной инфраструктуры для этого не потребуется, возможно будет использовать действующие экспортные терминалы на Северо-Западе, Юге и Дальнем Востоке. Наращивание добычи нефти в Арктической зоне, в том числе на крупнейшем проекте "Восток Ойл", потребует налаживания соответствующей инфраструктуры и логистики, в том числе вдоль Севморпути, что уже реализуется", — заключил Амирагян.

Ранее глава "Транснефти" Николай Токарев сообщил, что объемы экспорта нефти из России в Индию в 2023 году выросли до 70 миллионов тонн, в Китай — до 100 миллионов тонн. По оценкам главы РСПП Александра Шохина, объем экспорта российской нефти в Индию к 2030 году при сохранении текущих тенденций может превысить 100 миллионов тонн в год.