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https://1prime.ru/oil/20240206/842992786.html
В России уменьшилась переработка нефти, пишет СМИ
Нефть
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В России в январе 2024 года сократилась переработка нефти до 747,9 тысячи тонн в сутки, пишет издание "Коммерсантъ". Подсчитано, что переработка нефти в годовом выражении... ПРАЙМ, 06.02.2024
нефть, энергетика, макроэкономика, экономика, новости, нефть, россия, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. В России в январе 2024 года сократилась переработка нефти до 747,9 тысячи тонн в сутки, пишет издание "Коммерсантъ".
Подсчитано, что переработка нефти в годовом выражении сократилась на порядка 4%, а в сравнении с декабрем прошлого года на 1,4%.
Как объяснял ранее вице-премьер Александр Новак, подобное сокращение можно объяснить уменьшением добычи в рамках соглашения с Саудовской Аравией, согласно которому Россия обязалась снизить экспорт нефти и нефтепродуктов на 500 тысяч баррелей в сутки. Кроме того, причиной мог стать ремонт на НПЗ и вывод из строя установок из-за участившихся атак беспилотников.
Ранее собщалось, что минфин Японии намерен ужесточить приянтые "Большой семеркой" меры по соблюдению потолка цен на российскую нефть. В ведомстве сообщили, что меры могут вступить в силу 20 февраля.