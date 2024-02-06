МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. В России в январе 2024 года сократилась переработка нефти до 747,9 тысячи тонн в сутки, пишет издание "Коммерсантъ". Япония ужесточит меры по соблюдению потолка цен на нефть из России

Подсчитано, что переработка нефти в годовом выражении сократилась на порядка 4%, а в сравнении с декабрем прошлого года на 1,4%.

Как объяснял ранее вице-премьер Александр Новак, подобное сокращение можно объяснить уменьшением добычи в рамках соглашения с Саудовской Аравией, согласно которому Россия обязалась снизить экспорт нефти и нефтепродуктов на 500 тысяч баррелей в сутки. Кроме того, причиной мог стать ремонт на НПЗ и вывод из строя установок из-за участившихся атак беспилотников.

Ранее собщалось, что минфин Японии намерен ужесточить приянтые "Большой семеркой" меры по соблюдению потолка цен на российскую нефть. В ведомстве сообщили, что меры могут вступить в силу 20 февраля.