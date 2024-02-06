МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco неожиданно сохранила отпускные цены на нефть для покупателей из Азии на март на минимальных более чем за два года значениях, сообщило агентство Reuters. Saudi Aramco снизила цены на нефть для Азии до минимума за два года

"Ведущий экспортер нефти, Саудовская Аравия, неожиданно сохранил мартовские цены на свою основную марку нефти Arab Light для Азии без изменений на минимальном за более чем два года уровне", — пишет агентство со ссылкой на компанию. В феврале цена была понижена сразу на 2 доллара, это сильнейшее снижение за 13 месяцев и самая низкая цена за 27 месяцев, по данным агентства.

Сохраненная стоимость марки Arab Light для покупателей из Азии на 1,5 доллара за баррель превышает цену корзины сортов Oman/Dubai. При этом рынки ожидали увеличения цены примерно на 0,55 доллара. Цены на марки Arab Heavy и Super Light были также сохранены, а на Extra Light и Arab Medium — понижены для Азии.

Для потребителей из США цена в марте на Arab Light понижена на 0,3 доллара с премией в 4,85 доллара по отношению к ASCI. Цена на Extra Light была снижена на 0,2 доллара, на остальные марки — сохранена.

Для северо-западной части Европы цены на Arab Light были сохранены, таким образом, Arab Light с поставкой в марте продается на 0,9 доллара дороже ICE Brent. Для Средиземноморья цена на Arab Light также осталась без изменений, с поставкой в марте — на 0,4 доллара дороже ICE Brent. Цены на остальные марки для этих регионов также остались без изменений.

Saudi Aramco — национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.