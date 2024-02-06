МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Цены на нефть немного повысились во вторник в Азии. В центре внимания рынка находится визит госсекретаря США Энтони Блинкена на Ближний Восток, который пытается добиться перемирия между Израилем и группировкой ХАМАС. Очередной виток конфликта в этом регионе создал риски для поставок ближневосточной нефти.

По состоянию на 04.52 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent выросли на 20 центов, до 78,19 доллара за баррель, а фьючерсы на нефть WTI прибавили 20 центов, до 72,98 доллара за баррель. Оба контракта в понедельник повысились почти на 1%, продемонстрировав рост впервые за последние четыре сессии.

"Признаки деэскалации напряженности на Ближнем Востоке отсутствуют, и это обеспечивает поддержку ценам на нефть", — сказала старший рыночный стратег-аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.

В понедельник состоялась встреча Блинкена с фактическим правителем Саудовской Аравии. Палестинцы надеются, что этот визит позволит заключить перемирие до нападения Израиля на Рафах, город, в котором укрывается около половины населения сектора Газа.

Предложение о прекращении огня, выдвинутое на прошлой неделе переговорщиками со стороны Катара и Египта представителям группировки ХАМАС, пока что остается без ответа.

Вашингтон продолжает кампанию против хуситов в Йемене в ответ на атаки коммерческих судов в Красном море, которые спровоцировали изменение мировых маршрутов поставок нефти.

Пространство для роста цен на нефть ограничено ввиду опасений относительно замедления спроса.

По словам аналитиков, ожидания того, что процентные ставки в США и ряде других ключевых экономик будут оставаться на повышенных уровнях в течение более длительного периода, умерят темпы потребления нефти. Негативное влияние на котировки также оказывают сигналы о том, что восстановление экономики КНР сталкивается со множеством препятствий.

Аналитик CMC Markets Леон Ли полагает, что "будет сложно вернуться к предыдущим максимумам", так как серия сильных экономических данных США вскоре сойдет на нет.

"Число увольнений увеличивается, а значит, в долгосрочной перспективе спрос на нефть ослабнет", — сказал он.

Позднее во вторник Американский институт нефти (API) представит данные по запасам. Пять аналитиков, опрошенных Reuters, в среднем ожидают роста запасов на отчетной неделе на 2,1 млн баррелей.

В BMI предполагают, что рынок нефти в целом будет оставаться сбалансированным в течение года, а рост цен на нефть составит лишь 3,4%.

"Однако для этого прогноза существуют как повышательные, так и понижательные риски из-за множества факторов неопределенности в мировой экономике, в том числе последствий событий в Красном море и политики ОПЕК+ в отношении добычи", — заключают аналитики.