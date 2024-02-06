МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Экспорт нефти из России в прошедшем году снизился на 3,3%, до 234,3 миллиона тонн, следует из презентации вице-премьера РФ Александра Новака, представленной в ходе открытого диалога в Совете Федерации. Reuters: Saudi Aramco сохранила цены на нефть для Азии на март

Согласно одному из слайдов, экспорт нефти по итогам 2023 года составил 234,3 миллиона тонн, тогда как в 2022 году он был на уровне 242,2 миллиона тонн, то есть произошло снижение на 3,3%.

При этом в 2023 году в России увеличилась первичная переработка нефти — на 1,2%, до 275 миллионов тонн (в 2022 году — 271,7 миллиона тонн), также следует из презентации. Производство бензина увеличилось на 3,1% по сравнению с 2022 годом (до 43,9 миллиона тонн), дизельного топлива — на 3,5% (до 88,1 миллиона тонн).

Согласно одному из слайдов, поставка газа на экспорт по газотранспортной системе в 2022 году составила 142,1 миллиарда кубометров, а 2023 году — 99,6 миллиарда кубометров. Как уточнялось в презентации, снижение составило 29,9%.