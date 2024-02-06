МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Цены на нефть во вторник сохраняют повышательный импульс. В центре внимания рынка находится визит госсекретаря США Энтони Блинкена на Ближний Восток, который пытается добиться перемирия между Израилем и группировкой ХАМАС. Очередной виток конфликта в этом регионе создал риски для поставок ближневосточной нефти.

По состоянию на 12.24 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent выросли на 55 центов, до 78,54 доллара за баррель, а фьючерсы на нефть WTI прибавили 48 центов, до 73,26 доллара за баррель. Оба контракта в понедельник повысились почти на 1%, продемонстрировав рост впервые за последние четыре сессии.

"Признаки деэскалации напряженности на Ближнем Востоке отсутствуют, и это обеспечивает поддержку ценам на нефть", — сказала старший рыночный стратег-аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.

В понедельник состоялась встреча Блинкена с фактическим правителем Саудовской Аравии. Палестинцы надеются, что этот визит позволит заключить перемирие до нападения Израиля на Рафах, город, в котором укрывается около половины населения сектора Газа.

Предложение о прекращении огня, выдвинутое на прошлой неделе переговорщиками со стороны Катара и Египта представителям группировки ХАМАС, пока что остается без ответа.

Вашингтон продолжает кампанию против хуситов в Йемене в ответ на атаки коммерческих судов в Красном море, которые спровоцировали изменение мировых маршрутов поставок нефти.

Удары США "не указывают на ослабление напряженности", пишут в записке аналитики Commerzbank Ту Лан Нгуен и Карстен Фритш.

Пространство для роста цен на нефть ограничено ввиду опасений относительно замедления спроса.

По словам аналитиков, ожидания того, что процентные ставки в США и ряде других ключевых экономик будут оставаться на повышенных уровнях в течение более длительного периода, умерят темпы потребления нефти. Негативное влияние на котировки также оказывают сигналы о том, что восстановление экономики КНР сталкивается со множеством препятствий.

Аналитик CMC Markets Леон Ли полагает, что "будет сложно вернуться к предыдущим максимумам", так как серия сильных экономических данных США вскоре сойдет на нет.

"Число увольнений увеличивается, а значит, в долгосрочной перспективе спрос на нефть ослабнет", — сказал он.

Участники рынка ждут данных индустрии по запасам нефти в США позже во вторник, чтобы получить представление о ситуации с предложением. Пять аналитиков, опрошенных Reuters, прогнозируют, что на неделе 27 января —2 февраля запасы выросли примерно на 2,1% млн баррелей.