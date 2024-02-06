МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Ужесточение Японией нефтяных санкций в отношении соблюдения потолка цен на российское сырье не усложнит поставки нефти, сказал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. В Японии назвали "Сахалин-2" важным ресурсом стабильного энергоснабжения

Минфин Японии намерен с 20 февраля ужесточить меры по соблюдению потолка цен на российскую нефть, которые были приняты странами G7, сообщила газета "Никкэй". Страховые и судоходные компании должны будут каждый раз при погрузке получать от импортеров российской нефти свидетельство, подтверждающее соблюдение потолка цен. Однако в случае, если цены прописаны в контракте, такое свидетельство не потребуется.

"Вряд ли такие инициативы усложнят тот механизм, что существует сейчас. Страховые компании закладывают в ставку достаточно рисков, в том числе и касающихся документов и сертификатов. Судоходные компании также адаптировались к новым условиям", — считает собеседник агентства.

Потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель был введен с декабря 2022 года странами G7, ЕС и Австралией: более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В конце 2023 года G7 ужесточила контроль за соблюдением потолка цен, а также ввел ряд санкций против компаний и отдельных танкеров, перевозящих нефть РФ якобы в нарушение ограничений.