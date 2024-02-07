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Экспорт российского дизельного топлива достиг максимума
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В январе 2024 года экспорт российского дизельного топлива по морю достиг максимального уровня за почти год и составил около 1,08 миллиона баррелей в сутки, передает "Коммерсантъ"... ПРАЙМ, 07.02.2024
нефть, энергетика, новости, россия, экспорт, дизельное топливо
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. В январе 2024 года экспорт российского дизельного топлива по морю достиг максимального уровня за почти год и составил около 1,08 миллиона баррелей в сутки, передает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.
Согласно данным, примерно половина (49%) экспортных объемов поступила из балтийского порта Приморск, 20% — из Новороссийска и 10% — из Туапсе. Главным импортером российского дизельного топлива стала Турция, на долю которой пришлось более трети поставок. Второе место заняла Бразилия с долей более 20%.
Отмечается, что Турция стала важным рынком для российской нефти, поскольку объем поставок шельфовой нефти из России в эту страну достиг рекордной отметки в 444 тысяч баррелей в сутки, что составляет около 13% от общего объема российского морского экспорта нефти.