ГОА (Индия), 7 фев — ПРАЙМ. Индия в период до 2030 года станет лидером по росту спроса на нефть, при этом добыча внутри страны продолжит снижаться, что поддержит ее зависимость от импорта, следует из презентации руководителя департамента нефтяных рынков Международного энергетического агентства (МЭА). Новак оценил поставки нефти на Восток и Запад

"Индия намерена стать лидером роста мирового спроса на нефть до 2030 года. Индия обгонит Китай в качестве источника роста спроса на нефть", — говорится в ее презентации.

Другой представитель МЭА, руководитель департамента энергетического рынка и безопасности Кэйсукэ Садамори, заявил, что Индия обгонит Китай по ежегодному спросу на нефть к 2027 году.

"Внутренняя добыча, как ожидается, продолжит снижаться, несмотря на усилия по наращиванию инвестиций… Индия остается значительно зависимой от импорта нефти и сжиженного нефтяного газа", — добавляется в презентации МЭА.

Суммарно добыча нефти в Индии будет составлять порядка 540 тысяч баррелей в сутки к 2030 году по сравнению с 600 тысячами баррелей в 2022-2024 годах, оценивает агентство.

При этом отмечается, что индийские энергокомпании планируют нарастить мощности нефтепереработки на 1 миллион баррелей в сутки, а внутренний спрос на нефтепродукты увеличится к 2030 году на 1,2 миллиона баррелей в день, до 6,6 миллиона.