МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Цены на нефть в среду повышаются третий день подряд. Опубликованные накануне данные свидетельствовали о менее существенном, чем ожидалось, увеличении запасов нефти в США, а Минэнерго резко снизило прогноз роста добычи, что поумерило опасения относительно возможного избытка предложения на рынке.

По состоянию на 04.17 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent выросли на 16 центов, или 0,2%, до 78,75 доллара за баррель, тогда как фьючерсы на нефть WTI прибавили 20 центов, или 0,3%, и торговались по 73,51 доллара за баррель.

Данные Американского института нефти (API) свидетельствовали об увеличении запасов нефти в США на неделе 27 января —2 февраля на 670 000 баррелей, тогда как опрошенные Reuters аналитики ожидали роста на 1,9 млн баррелей.

Позднее в среду будет представлен еженедельный отчет Минэнерго США по коммерческим запасам нефти.

Во вторник Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США представило обновленные прогнозы добычи нефти в США. Прогноз роста добычи на 2024 год был пересмотрен в сторону снижения, на 120 000 баррелей в день, до 170 000 баррелей в день.

В EIA ожидают, что темпы добычи нефти в США до февраля 2025 года не смогут превзойти рекордный уровень 13,3 млн баррелей в день, достигнутый в декабре 2023 года.

Эти прогнозы стали еще одним аргументом в пользу того, что рынок нефти останется сбалансированным в 2024 году, пишут аналитики Haitong Futures. Они ожидают, что цены на нефть будут оставаться в пределах 10-долларового диапазона от текущих уровней.

Участники рынка по-прежнему пристально следят за развитием ситуации на Ближнем Востоке. В центре внимания находятся переговоры о перемирии между Израилем и Хамас, а также нападения на суда в Красном море, через которое пролегают ключевые маршруты поставок нефти.

"Учитывая повышенный геополитический риск, торговля в пределах диапазона, а также незначительная премия за риск вызывают удивление", — пишут аналитики ING Уоррен Паттерсон и Эва Манти.

"Важно помнить, что добыча нефти остается без изменений, в то время как из-за ситуации в Красном море наблюдаются перебои поставок", — добавляют они.

Кроме того, консорциум, возглавляемый Exxon Mobil, который контролирует добычу нефти в Гайане, сообщил об увеличении производства до 645 000 баррелей в день с 400 000 баррелей в день в конце 2023 года, что способствует увеличению предложения на мировом рынке.